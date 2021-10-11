Haberler - Günün İçinden

Çalıntı araçla kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalınan araç, Aydın'da Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü S.K., 20 kilometrelik takibin sonunda Germencik Alangüllü Köprüsü üzerinde durdurularak yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çalıntı araçla kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca

Efeler ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobilin Plaka Tanıma Sistemi’nde çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri 34 DRA 090 plakalı aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü çalıntı araçla birlikte İncirliova istikametine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin 20 kilometre süren takibinin ardından araç Germencik ilçesi Alangüllü Köprüsü üzerinde durduruldu.

Araçtan inen sürücü S.K. (24), yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi S.K. gözaltına alındı. Araç ise çekici ile İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. S.K.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. DHA

İzmir açıklarında 183 kaçak göçmen kurtarıldı İlginizi Çekebilir İzmir açıklarında 183 kaçak göçmen kurtarıldı
aydın bodrum Çeşme Emniyet izmir Muğla Polis Urla Yunanistan