Canan Kaftancıoğlu, ‘rakamlar gerçekçi değil’ diyerek İstanbul’daki son 4 günün ölüm sayılarını paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Tele 1’de katıldığı programda konuştu. Nisan ayında artan Covid-19’a bağlı ölümlerin açıklanandan daha çok olduğunu savunan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerinden son 4 gündeki ölüm sayılarını paylaştı. Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Nisan ayından itibaren İstanbul'da ne yazık ki ölüm sayıları katlanarak arttı. Son 4 günü söyleyeyim; ayın 20'sinde İstanbul'da 203 tane, 21'inde 158 tane, 22'sinde 154 ve 23'ünde 162 tane Covid'den kaybımız var, sadece İstanbul'da.

GERÇEKÇİ DEĞİL

*Şimdi şu tespiti yapmak lazım. 20'sinde İstanbul'da 203 ölüm varken Türkiye genelinde 346 rakamı açıklanmış. Şimdi vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da deniliyor ya, bunun doğru olduğunu kabul etsek ölümleri orantılasak bile Türkiye'nin 346 olması bakıldığında gerçekçi değil.

*Bilime ve akla aykırı bir durum. Yine 158 ölümün olduğu gün İstanbul'da, Türkiye genelinde 362 denilmiş. Yani, hiçbir şey yapmadan bu rakamları karşılaştırmak bile aslında şeffaf olmadıklarını yine vatandaşı yanıltmaya dönük, var olanı yok saymak için saklamaya dönük kamuoyuyla paylaşılmış rakamlar olarak görüyoruz. Bu ölüm sayılarında da böyle vaka sayılarında da böyle aşı sayılarında da böyle.