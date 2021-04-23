CHP’li belediye üreticinin elinde kalan elmaları satın alarak vatandaşa dağıttı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Elmalı’da çiftçilerin elinde kalan elmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından ederinden satın alındı. İlk etapta Elmalı'nın Eskihisar Mahallesi'ndeki soğuk hava depolarından temin edilen tonlarca elma vatandaşlara dağıtılmak üzere belediye kamyonlarına yüklendi.



Elmaların dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kepez ilçesinden başlandı. Mahallelerde kurulan stantlarda üçer kiloluk poşetlerle gerçekleştirilen elma dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Böylece paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan'da hem üreticiye hem de vatandaşlara destek sağlandı. Elma dağıtımları Ramazan ayı boyunca Antalya genelinde etap etap devam edecek.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Barış Mahalle Muhtarı İsmet Keskin, dağıtımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çiftçisinin, halkının, işçisinin yanında olan bir belediye başkanı ile çalışmak bizi mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, sadece yolu asfaltı değil, vatandaşın bu zor dönemde ayakta kalması için mutfağını da düşünüyor. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK OLSUN

Eskihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Eskihisar Mahallesi Muhtarı Ali Çankırılı ‘Muhittin Böcek Başkanımız böyle mübarek bir ayda hem halkımızın ücretsiz ve sağlıklı elma yemesi hem de üreticilerimizin elinde kalan elmasının pazarlanması sağlandı. Bu durumdan çok memnun olduk. Elmalı halkı adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e şükranlarımı sunarım. Başkanımızın çiftçilere yaptığı desteğin tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.