Coronaya yenik düşen CHP’li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan merkeze ilçeye bağlı Mollaköy’ün CHP’li Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül (55), son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Şengül için Mollaköy Beldesi Cemevi’ndeki törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AKP İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, belediye çalışanları ve yakınları katıldı.

”BAŞKANIMIZIN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, törende yaptığı konuşmada, Şengül’ün vefatı nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, Mollaköy’de isminin yaşatılacağını söyledi. Torun şunları söyledi:

* Her ölüm zamansızdır ama gerçekten O’nun dirençli kişiliğiyle bu hastalığı da yeneceğini düşünüyorduk. Ama bu Covid-19 belası birçok ölüme yol açtı. Sayın Başkanımızı da bu nedenle kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz.

* Tabi şunu da belirtmek durumundayım, Mollaköy'e çok değerli hizmetleri oldu, biz de O'nun anısını Mollaköy'de yaşatacağız. Burada bulunan değerli belediye başkanların da katkıları ile birlikte, biz de ismini yaşatacak hizmetleri sunacağız.

Şengül’ün cenazesi, kılınan namaz sonrası Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra 11 Nisan’da evinde karantinaya alınan ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 19 Nisan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şengül, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Evli ve 3 çocuk babası Şengül, 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’den ikinci kez Mollaköy Belde Belediye Başkanlığına seçilmişti.