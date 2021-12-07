Damada pompalı tüfek takanlar yakalandı

İstanbul'da bir düğünde takı olarak pompalı tüfek takılmasıyla ilgili polis damat ve tüfeği boynuna asan şüpheliyi yakaladı. Tüfeğe el konulurken şüphelilere ve düğün salonu sahibine para cezası kesti.

Habip ATAM

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Beylikdüzü'nde bir düğün salonunda yaşanan olayda, davetlilerden biri damada takı olarak pompalı tüfek taktı. O anların görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye sebep olurken, yaşanan durum emniyeti harekete geçirdi.

Yapılan çalışmalarda İ.M. isimli damat Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yakalandı. İ.M. tüfeği takan kişiye geri verdiğini söylediği öğrenildi. Polis, damada takı olarak takan O.İ.D.‘yi de Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yakaladı. Yapılan aramada damada takılan tüfek de ele geçirildi.

PARA CEZASI

Konu ile ilgili yakalanan şahıslara, ele geçirilen tüfek ile ilgili 944 lira ceza uygulandı. Pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün salonuna da 3 bin 469 lira ceza yazılırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatıldı.

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