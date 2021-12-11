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Define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarında define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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Define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Roma dönemine ait 3 kaya mezarında kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı alanı ise koruma altına alındı.

İsmi açıklanmayan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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