Deniz Salyası Meclis’in gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Marmara Denizi'nde yaklaşık 15 yıldır küçük çaplı da olsa her yıl görülebilen ancak bu yıl neredeyse denizin tamamını kapsayacak şekilde artış gösteren deniz salyası (müsilaj) sorununa dikkat çekmek, var olan sorununun nedenini belirlemek ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Meclis Araştırma Önergesinde, İstanbul Ziraat Odası Başkanlığının uyarısına da yer veren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sanayi tesislerinden kaynaklanan çeşitli kirleticilerin bir kısmının arıtılmadan veya kısmen arıtılarak alıcı ortam olan akarsulara ve buradan da Marmara Denizi'ne ulaştığına dikkat çekti.

Deniz Salyasının 2007 yılından bu yana Marmara Denizi'nde küçük çaplı da olsa zaman zaman görülebildiğine işaret eden Gürer, ancak bu yıl çok farklı bir şeklide artış olduğunu vurguladı.

Deniz müsilajının nasıl oluştuğuna dair uzmanlarca yapılan açıklamalardan örnekler de veren CHP Milletvekili Gürer, soruna bir çözüm bulunamaması halinde önümüzdeki yıllarda balık larvalarının beslenme sorunu yaşayacağı, bu durumunda balık verimini ciddi oranda düşürebileceğini ifade etti.

Müsilajın koku açısından bir halk sağlığı sorununa dönüşme ihtimalinin bulunduğunu vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu süreçte ekolojik ve ekonomik kayıplar yaşanmaması için tedbirlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Denizlerde yaygın kirliliğine neden olan ve kontrolsüz olarak birçok noktadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıkların deşarj noktalarının tespiti, kontrol ve denetimlerinin yapılması ve arıtma zorunluluğunun uygulanması gerektiğini vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer, denizlerimizde deniz kirliliği, biyoçeşitlilik izleme, balık stoklarının takibi vb. çalışmalar, yıl içerisinde düzenli olarak yapılmalı, ilgili bakanlıkların bu çalışmalara kaynak aktarmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Başta Marmara Denizi'nin kritik eşikte olduğunu kaydeden Gürer, “Sorunun çevre adına önemi ortadadır, bu nedenle Meclis araştırması ile sorun kapsamlı araştırılıp çözüm yaratılmalıdır” şeklinde konuştu.

DENİZLERDE SORUNLAR ARTIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, denizlerde atıklarla oluşan dönüşüm ve kirlenme ile ortaya çıkan sorunlar yanında küresel ısınma ile ortaya çıkan hayvan türleri balıklar içinde ciddi risk yarattığına da dikkat çekti. Süveyş kanalından Akdeniz'e gelen zehirli balık türlerine de zarar veren balon balıkları gibi balıkların yanında kirlenen denizler ile tüketilebilen balık türlerinin de ciddi risk altında olduğunu ifade etti.

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