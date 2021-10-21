Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen konuştu: Nasıl olduğunu ben de anlamadım

Gaziantep'te bir düğün salonunda saz çalarken uğradığı saldırıda yüzüne tekme atılan ve sazı kırılan müzisyen Erdal Erdoğan, olayla ilgili konuştu. Saldırının ırkçılıkla ilgisi olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu olay nasıl gerçekleşti inanın bende bilmiyorum. Ben şahsen Kürt’üm ve düğün sahipleri de Kürt’tü. Olay yaşanmadan önce de saatlerce biz Kürtçe şarkılar çaldık ve herhangi bir sıkıntı çıkmadı"

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Erdal Erdoğan, bir düğünde saz çaldığı esnada saldırıya uğramış, yüzüne tekme alan ve sazı kırılan Erdal Erdoğan’ın yaşadığı o anlar ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansımıştı.

Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan olay, “ırkçı saldırı” olarak nitelendirilmiş ve Kürtçe şarkılar söylediği için saldırıya uğradığını öne sürülmüştü.

”Çok üzüldüm”

Olayın ardından yeni bir saz alarak, düğünlerde şarkı söylemeye devam eden Erdal Erdoğan, suskunluğunu bozdu.

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve saldırı olayının ırkçılıkla alakasının olmadığını dile getiren müzisyen Erdal Erdoğan, şunları söyledi:

* Düğünlerde sanatını icra etmeye çalışan bir saz sanatçısıyım. Başımıza bir üzücü olay geldi. Olmasını istemezdik ama maalesef yaşandı.

* Bu olay nasıl gerçekleşti inanın ben de bilmiyorum. Bu olayın nasıl cereyan ettiğinin cevabını bile kendimize veremedik.

* Olayın ırkçılıkla bir alakasının olduğunu düşünmüyorum. Ben şahsen Kürt'üm ve düğün sahipleri de Kürt'tü. Olay yaşanmadan öncede saatlerce biz Kürtçe şarkılar çaldık ve herhangi bir sıkıntı çıkmadı.

* Ben siyasetten hiç anlamam bu olayın ırkçılıkla alakası yok. Bu süreçte bize destek olan farklı dil, din ve ırka mensup olan herkese teşekkür ediyorum.

* İnsanlar bizim yanımızda oldular hepsinden Allah razı olsun. Olayın ardından şikayetçi olduk ve hukuki süreç başlatıldı. (İHA)

