Düğünde yorgun mermi ile vuruldu

Samsun'da bir kişi düğünde koluna yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün törenine katılan Necati T. (49) oturduğu yerde kolundan acı hissetti. Kolundan vurulduğunu anlayan Necati T. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikte Necati T.’nin koluna kimliği belirsiz şahsın tabancasından çıkan yorgun merminin isabet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.