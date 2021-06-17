Emniyet Genel Müdürlüğü: Polis intiharlarındaki artışı araştırıyoruz

SÖZCÜ son dönemde gittikçe artan polis intiharlarını gündeme taşıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir ayda yaşanan 20 intiharlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:
- 2021 yılındaki artış diğer yüksek yıllardaki seviyeye ulaşmasa da bu artışın nedenlerini belirlemek üzere gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.
- 2017'den itibaren yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüz binde 20 olan intihar oranı 2020'de yüz binde 11'e düşmüştür.
- 2021 yılında ise geçmiş yıllara kıyasla intihar oranlarında bir artış söz konusudur. Bu durum tarafımızca kesinlikle doğal karşılanmamakta ve her bir ferdimizin kaybı derin üzüntüye sebep olmaktadır.
“POLİSLİK DOĞASI GEREĞİ STRESLİ”
- Polislik doğası gereği stresli, travmatik olaylara ilk elden müdahale edilen ve silahlı olarak görev yapılan bir meslektir.
- Teşkilat olarak bu konuyu sıkı takip etmekte ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.
- Tüm personelimizi her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulaması başlatılmıştır.
- Covid-19 salgını sürecinde personelimizin ihtiyaç duyduğu anda ulaşabilmesi amacıyla Psikolojik Destek Hattı ve nöbetçi psikolog uygulaması başlatılmış ve halen devam etmektedir.
- Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda personelimiz yalnız bırakılmayarak, gerekli maddi ve manevi destek verilmektedir.
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- Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konulan sebepler dikkate alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çoğu ilk kez gerçekleştirilen bir dizi önleyici uygulamanın hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: