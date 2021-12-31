Eş kurbanı zihinsel engelli kadın toprağa verildi

Ankara'da tartıştığı eşi Süleyman Yurdakul tarafından öldürülen 24 yaşındaki Derya Damla Yurdakul toprağa verildi.

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Ankara Çubuk'ta yaşayan Süleyman Yurdakul (50) ile Derya Damla Yurdakul (24) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Süleyman Yurdakul, eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Derya Damla Yurdakul'un cansız bedeni Çubuk Ömercik Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

İlçedeki bir okulda memur olarak görev yapan ve yüzde 50 zihinsel olduğu öğrenilen Damla Yurdakul'un eşi ile 3 yıldır evli oldukları ve 2 yaşında çocuklarının olduğu kaydedildi. Kameralara konuşmak istemeyen kurban Derya Yurdakul'un annesi, damadı ile kızının sürekli tartıştıklarını ve torununun yetim kaldığını aktardı.

Derya Damla Yurdakul’u uzaklaştırma kararına rağmen yanına giderek öldüren Süleyman Yurdakul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.