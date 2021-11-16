Eşini boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul Sancaktepe'de 15 Ocak 2020'de 30 yaşındaki Tuğçe Demiryaran'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Turan Demiryaran 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada indirim yapmadı.

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Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran getirildi. Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melek Gerek, maktul Tuğçe Demiryaran’ın ailesinin avukatları Nilda Baltalı ile Hande Gündoğdu yer aldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Bakanlık avukatı Melek Gerek, haksız tahrik hükümleri uygulanmadan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Avukat Nilda Baltalı “Sanık hiçbir iddiasını ispatlayamamıştır. Suçtan kurtulmaya yönelik atmış olduğu iftiralar mevcuttur. Herhangi bir pişmanlık göstergesi bulunmamaktadır. En ağır şekilde cezalandırılsın” dedi. Avukat Hande Gündoğdu da sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Turan Demiryaran son sözünde “Telefon kayıtlarında her şey mevcuttu. Eşimin beni aldattığına dair bütün deliller telefondadır. Çocuğum için eşimle tekrar birleşmek istedim ancak olay günü beni çok tahrik etti. Pişmanım, adaletinize güveniyorum” ifadelerini kullandı.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Turan Demiryaran’ı ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet, cezada indirim yapmadı. DHA

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