Eski otobüsler kafe oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan eski toplu taşıma araçları kafeye dönüştürüldü.
“Şoför Kafe” projesi hakkında bilgi veren Eshot Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer, hurdaya çıkarılmış otobüsleri, geri kazanım anlayışıyla yenilediklerini belirtti.
Eshot Atölye imkanlarıyla, iç-dış görselliği değiştirilen ve güneş enerjili tasarımıyla dikkat çeken otobüsler Eshot şoförlerinin hizmetine sunulacak.
Kerim Özer, Şoför Kafe ile emekçilere elverişli bir alanda dinlenme imkanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.