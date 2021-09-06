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Eski otobüsler kafe oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan eski toplu taşıma araçları kafeye dönüştürüldü.

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Eski otobüsler kafe oldu

“Şoför Kafe” projesi hakkında bilgi veren Eshot Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer, hurdaya çıkarılmış otobüsleri, geri kazanım anlayışıyla yenilediklerini belirtti.

Eshot Atölye imkanlarıyla, iç-dış görselliği değiştirilen ve güneş enerjili tasarımıyla dikkat çeken otobüsler Eshot şoförlerinin hizmetine sunulacak.

Kerim Özer, Şoför Kafe ile emekçilere elverişli bir alanda dinlenme imkanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

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