‘Eski sevgilim’ dedikodusu cinayetinde firari 2 şüpheli daha yakalandı

Adana'da komşusunun eşi yaptığı 'o benim eski sevgilim' dedikodusu nedeniyle başlayan husumetin ardından İsmail Demirin (36) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının firari şüphelileri Ö.A. (17) ile M.Ç. (17) yakalandı. Şüpheli Ali B.nin (24) yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde 3 eylül günü Ali B., kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç., yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Demir (24) ile ağabeyleri İsmail Demir ve İbrahim Demir’in evini bastı.

Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği hafif makineli tüfekle, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Demir kardeşlerle bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı.

Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açıp geldikleri motosikletlerle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Demir hayatını kaybetti.

HUSUMETİN NEDENİ ‘ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU’

İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin Demirin, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.’nin ağabeyi Ahmet B.’nin (26) dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olduğu ve bu konuda dedikodu yaptığı için başladığı öne sürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.B.’yi gözaltına aldı. Y.B.’nin, ifadesinde, Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik.

Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan diye bağırıp küfretti. Sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık dediği öğrenildi. Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON ŞÜPHELİ DE ARANIYOR

Polis ekipleri, silahlı saldırıda motosikletleri kullandıkları öne sürülen Ö.A. ile M.Ç.’yi de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan saldırının son firari şüphelisi Ali B.’nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

