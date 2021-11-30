Esnafa, Cumhurbaşkanı’na hakaret davasında 1 yıl 2 ay hapis cezası

Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun Ş. (25), 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın cezasını hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Kayseri’de yaşayan esnaf Harun Ş., geçen yıl ocak ayında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımlar yaptı. Paylaşımların tespit edilmesi üzerine Harun Ş. hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Harun Ş. hazır bulundu. Sanık Harun Ş., suçsuz olduğunu öne sürerek, “Profil fotoğrafı bana ait, ancak paylaşımları ben yapmadım. Hesabım çalınmış olabilir. Kesinlikle ben hakaret etmedim. Suçsuzum” dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Harun Ş.’yi, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. DHA

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