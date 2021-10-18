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Evde tüfek, mermi, sis bombası ve polis yeleği bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde polis ekiplerince ahşap sandık içerisinde gizlenmiş tüfek, mermi, sis bombası ve polis yeleği bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

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Evde tüfek, mermi, sis bombası ve polis yeleği bulundu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve muhimmat kaçakçılığı suçları kapsamında yapılan çalışmada Hassa ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada ahşap sandık içerisinde gizlenmiş, 1 adet AK-47 marka tüfek, 1410 adet 7.62 mm fişek, 6 adet şarjör ve 2 adet sis bombası ele geçirildi.

İkamet içerisinde ayrıca, 3 adet kasatura, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet polis yeleği bulundu. Olayla ilgili Ö.T. ve M.A.T. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. DHA

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