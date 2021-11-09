Evinden hayvanat bahçesi çıktı, cezadan kaçamadı

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimler neticesinde 2 kuğu, 2 Laysan ördeği, 2 Mısır kazı, 1 minyatür kumru besleyen şahsa izinsiz hayvan bulundurmadan bin 730 lira idari yaptırım, 9 bin 400 lira da tazminat cezası kesildi. Evde bulunan canlılar ise hayvanat bahçesine teslim edildi. (İHA)