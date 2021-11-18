Evlilik vaadiyle dolandırdılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evlenme vaadiyle T.G.'yi (33) 100 bin lira dolandıran 3 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Tavşanlı ilçesinde T.G.’nin evlenmek istediğini duyan İ.G. plan yaptı. İ.G. ilçede ev kiraladığı H.Ö.yü gelin adayı olarak T.G ile tanıştırdı. Kız istemek için eve gelen T.G.ye A.G. de gelin adayı H.Ö.nün annesi olarak tanıtıldı. T.G.’ye düğün alışverişi için 100 bin TL karşılığında ziynet eşyası aldıran şüpheliler, bir süre sonra ortadan kayboldu.

T.G.nin şikayeti üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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