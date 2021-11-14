Foça’nın genç Belediye Başkanı Fatih Gürbüz: Amacım ilçedeki istihdamı artıracak projeler yapmak

İzmir’in tarih kokan ilçesi Foça’nın belediye başkanı Gürbüz hedefini şöyle anlattı: “Uzun yıllardır kapalı olan Türkiye’nin ilk tatil köyünü açmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin iş bulma imkanları artacak...”

Fatma VURGUN

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İzmir'in şirin mi şirin tarih kokan sahil ilçesi Foça'nın başarılı Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Sözcü HaftaSonu'na konuştu. Belediye başkanı olmadan önce, pazarcılık ve şoförlük yapan Gürbüz, yaptıkları, yapacaklarını ve hayallerini anlattı. Genç başkan 13 yaşında pazarcılık yaparak başladığı iş yaşamına taksi şoförlüğü, banka güvenlik görevlisi, futbolcu ve en son itfaiye eri olarak çalışırken belediye başkanlığına uzanan yolu, “Yaptığım her işi çok fazla sahiplendim” sözleriyle tanımladı. Fatih Gürbüz hikayesini şöyle anlattı:

YAŞAM MERKEZİ

* Mazbatayı almadan önce CHP Foça Gençlik Kollarındaydım. 2015 yılında ilçe Başkan Yardımcılığı yaptım. Çalışmak zorunda olduğum için Ege Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü yarıda bıraktım. Bildiğim bu kente hizmet etmek için işimden istifa ettim.

* İlk olarak 40 yıllık eski su hattı İzmir Büyükşehir Belediyemizin 58 Milyon TL'lik yatırımıyla yenilendi. Kanalizasyon olmayan bölgeler vardı, tamamlandı. Foça-İzmir yolu üzerindeki Bağarası köyümüzde yaya yolu ve oradan ilçe merkezine kadar 8 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı.

* Ceneviz kalesi olan tarihi Beşkapılar Kalesi'nin kordon yolu yenileniyor. Tiyatro salonu, spor ve sergi alanı, atölyeleriyle Atatürk Sosyal Yaşam Merkezini kuruyoruz. Şimdi uzun yıllardır kapalı olan Türkiye'nin ilk tatil köyü yeniden açılıyor. İlçemize önemli bir istihdam sağlayacak.

“5 BİN YILLIK TARİHİMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ”

Foça'nın başarılı belediye başkanı Fatih Gürbüz hedeflerini şöyle sıraladı:

* Foça'nın beş bin yıllık tarihini koruyarak ön plana çıkartmak var. Büyük bir açık hava müzesi ve arkeopark hayalimiz var. Eğer bunu başarırsak ilçenin turizmine, balıkçılığına ve istihdamına büyük fayda sağlayacak. En büyük gücümüz İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer.

“GÜLER YÜZLÜ BİR YÖNETİM SAĞLIYORUZ”

Gürbüz “Mesai arkadaşlarımın güler yüzle çalışmasını sağlıyorum, bu da kentte değişikliğe neden oluyor. Bugüne kadar pek çok iş yaptım. Yola çıktığımda belediye başkanı olmak gibi bir şey düşünmemiştim. Ancak ben Foça'yı biliyorum. Sorunlarını biliyorum. Çözümlerini biliyorum. Tek hedefim Foça için çalışmak” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK İSTİYORUM”

İki kız ve bir erkek babası olan Gürbüz, yoğun tempoda ailesi ve işi arasında dengeyi eşinin desteğiyle kurduğunu ve ailenin her şeyden önemli olduğunu hatırlatarak, “Tüm çocuklar için her şeyi istiyorum, öyle sınırlı ya da az sayıda değil. Kendilerini başka ülkedeki yaşıtlarıyla kıyaslıyorlar bunu görüyorum, bunun son bulmasını istiyorum. Onlar bizim geleceğimiz umudumuz. Bizden sonra gelecek nesillere karşı borcumuzu ödemek istiyorum” diye konuştu.