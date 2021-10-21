Fren yerine gaza bastı

İstanbul Etiler’de bir sürücü fren yerine gaza basması sonucu apartman boşluğuna düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici tarafından çıkarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş Etiler Mahallesi’de Mutlu Sokak'ğa giren otomobilin sürücüsü sokaktan çıkmak için bir apartmanın otoparkını kullanmak istedi. Manevra yapmak için girdiği otoparkta fren yerine gaza basınca hakimiyetini kaybeden sürücü demir parmaklıkları yararak apartman boşluğuna düştü.

Durumu gören apartman sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla apartman boşluğundan çıkarıldı. (İHA)

