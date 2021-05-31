Gezi eylemlerinin yıl dönümünde Taksim’de toplandılar

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü dolayısıyla Taksim’de eylem düzenlendi. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’nun da aralarında olduğu kurumun temsilcileri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde “Karanlık gider, gezi kalır” pankartı açıldı.

CHP’DEN KATILIM SAĞLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; YDK üyeleri, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, il yöneticileri ve Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Ekici ile birlikte Taksim Dayanışması tarafından düzenlenen anmaya katıldı.

POLİS BARİKATI

İpek Sokak’ta basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen eylemcilerin karşısına polis barikatı kuruldu. “Halka değil çetelere barikat” sloganları atan eylemciler bir süre polis barikatının önünde bekledikten sonra bulundukları yerde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BAKAN ŞİMDİ NEREDE?”

Soma maden faciası davasında madencilerin avukatı olan Can Atalay, “Biz Gezi direnişini sırasında milyonlarca insan anayasal, demokratik haklarını kullanırken sokakta karşımızdaki İçişleri Bakanı nerede şimdi? Şu anki İçişleri Bakanı, onun namının elinden çıkan para sayma makinelerinden bahsediyor. Nerede İçişleri Bakanımız, nerede İstanbul Valisi, nerede İstanbul Emniyet Müdürü? Zulüm olup halkın üzerine zulüm saçma emri veren polis şefleri nerede?” diye sorarak basın açıklamasına başladı.

“PANDEMİ SÜRECİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

Atalay’ın okuduğu basın açıklamasında, “Bundan 8 sene önce bu iktidar insanlık onurumuza dokunduğu için, haklarımızı gasp ettiği, kentsel hafızamızı yok ettiği, doğayı ranta kurban ettiği, bize yaşam alanı bırakmadığı için Gezi’de buluşmuş, bir arada olmanın coşkusunu, gerçeği haykırmanın gururunu, direnmenin onurunu yaşamıştık. Biz Gezi’de söylemiştik. Pandemi süreci bir kez daha gösterdi ki bu iktidar halkına yabancıdır. Yasaklar, cezalar hep halka, tüm imtiyazlar bir avuç muktedirden yanadır” ifadeleri yer aldı.

“BİN KEZ DE YARGILASANIZ GEZİ’NİN HAKLILIĞI KARŞISINDA YENİLECEKSİNİZ”

Gezi davalarında yargı sürecine de değinilen açıklamada, “Gezi’yi yargılmaya kalktılar. 3. kez torba bir davayla adını kirletmeye çalışıyorlar. Değil 5, değil 10, bin kere de yargılasanız Gezi’nin haklılığı ve gerçekliği karşısında her seferinde yenileceksiniz” denildi.

“BİZ BİR FİDANA SU VERMEK İÇİN KOŞARIZ”

Avukat Can Atalay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gezi direnişi defalarca ortaya saçılan mafya, sermaye, devlet, çete ilişkilerine benzemez. Onlar çetelerle, mafyayla rant peşinde koşarlar, biz bir fidana su vermek için koşarız.

Bu iktidar karanlık ilişkileri yüzünden yarattığı pislikle boğuşurken, biz tarihin sayfalarında, bu ülkenin geleceğinde tertemiz, alnı açık bir halk hareketi olarak anılacağız.

Halkın üzerine zulüm saçanlar kaçacak delik arıyorlar. Gezi direnişi burada. Gezi biziz. 8 yıldır meydanlardayız. Hala bir aradayız ve her yerdeyiz. Gezi’de söylemiştik. Bugün de sözümüz aynıdır. Saraylar yıkılır, çeteler dağılır, zorbalık biter, Gezi kalır.”

“GEZİ DİRENİŞİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDE, İKİZDERE’DE…”

Gezi direnişi, İstanbul Sözleşmesi için tüm yurtta sokaklara çıkan, kolluk şiddetine rağmen pes etmeyen kadınlardadır İkizdere’de yolları kesilse de dik yamaçlardan, haklarını savunmaya devam eden köylülerdedir. ”

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