Girit Adası’nda art arda depremler

Girit Adası açıklarında iki hafta önce meydana gelen 5.8 lik depremde, yaklaşık bin ev ve işyerinin yıkıldığı ve bir kişinin öldüğü Arkalochori kentinde bugün sekiz dakika ara ile 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bazı hasarlı binaların yıkılmasına neden oldu.

Yaşar ANTER

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Akdeniz’deki Girit Adası'nda bugün saat 11.04'te meydana gelen 3.7 depremin sekiz dakika sonrasında yine aynı noktada meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremler korku ve heyecan yarattı. Deprem yaklaşık üç hafta önce 5.8 lik depremin meydana geldiği ve bir kişinin ölmesine, onlarca kişinin yaralanmasında ve yaklaşık bin evin kullanılamaz hale geldiği Arkalochori kentine 5km. uzaklıkta meydana geldiği ve bazı hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi.

DEPREMLER DEVAM EDECEK

Arkolochori kentinde birçok vatandaşın ev ve işyerinlerinden çıktığı ve giremediği görüldü. Atina Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü Dr. Gerasimos Chouliaras bölgede artçı depremler olabileceğini ve bazılarının 6 şiddetinde veya daha büyük gerçekleşebileceğini belirtti.

ÇADIRLARDA YAŞAMAYI SÜRDÜRÜYORLAR

Son 23 gün içerisinde üç büyük depremin meydana geldiği Girit Adası Arkolochori kentinde yaşayanların önemli bölümlerinin yaşamlarını stadyuma kurulan çadırlarda geçirmeyi sürdürdükleri belirtildi.