Gölde cesedi bulunan genç kız toprağa verildi

İstanbul Büyükçekmece’de 4 Aralık tarihi akşam saatlerinde, Büyükçekmece Gölü’nde cesedi bulunan 20 yaşındaki Elif Toru, memleketi Ordu’nun Aybastı ilçesinde toprağa verildi.

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Olay, 4 Aralık tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda ölen kişinin Elif Toru olduğunu belirledi. Üniversiteye hazırlanan 20 yaşındaki genç kız, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi, buradaki işlemlerinin ardından ise memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesine gönderildi.

Bugün ise Elif Toru için, Aybastı ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile, kızları için burada taziyeleri kabul ederken, Ahmet ve Fatma çiftinin 3 çocuğundan birisi olan ve hayatını kaybeden Elif Toru ise Yukarı Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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