İBB, kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin işine son verdi

İBB, geçtiğimiz günlerde Taksim’de seyyar satıcılara yönelik operasyon sırasında bir kadına orantısız güç kullanıp görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdine son verildiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullanılarak şiddet uygulandığını gösteren görüntüler tepki çekmişti. Olayın ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İBB, görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Açıklamada “İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi” denildi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KINIYORUZ”

Olayın yaşandığı gün bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Taksim'de bir kadına şiddet uygulayan kişiyle ilgili araştırma sürmekte. İddia edildiği gibi şiddet uygulayan, sivil giyimli şahsın İBB ile herhangi bir ilişkisi tespit edilirse en ağır cezai işlem uygulanacaktır. İBB olarak kadına yönelik şiddeti kınıyoruz” demişti.