İnsan kurtarmaya gittiler kedileri kurtardılar

Denizli’de bir yangın ihbarına giden 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde dumandan etkilenen kedi yavrularını fark edince hemen müdahale etti. 5’i yavru 7 kedi leğene konuldu, üstü plastik ile örtülerek oksijen desteği sağlandı.

Selami AYDIN

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Denizli'de 112 acil sağlık istasyonunda görevli memurlar insan kurtarmak için gittikleri olay yerinde dumandan etkilenen kedileri kurtardı. İstiklal 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli Paramedik Ebubekir Törehan Taş, Acil Tıp Teknisyeni Aynur Budak ve İsmail Işık, İstiklal Mahallesinde yangın ihbarı aldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri itfaiyenin müdahalesini bekledi. Bu sırada evde kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Fakat itfaiye ekipleri 20'den fazla kedinin bulunduğu evin içinde dumandan etkilenen 5'i yavru 7 kediyi dışarı çıkardı.

KEDİLERE OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Sağlık ekipleri olay yerini terk etmeyerek dumandan etkilenen kedilere müdahalede bulundu. Bir leğen içine konulan kedilerin üstü plastik bir örtü ile kapatıldı daha sonra içine oksijen verilerek kedilerin kendilerine gelmesi sağlandı. Sağlık personeli ölmek üzere olan iki yavruyu ise kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Sağlık görevlileri; “Yangında içeride insan olmaması bizi sevindirdi. Kedilerin dumandan etkilendiğini gördük, bu bizim görevimiz değil diyerek onları o şekilde bırakamazdık, onlar da birer can taşıyor. Yardım ettik” diye konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN HER CANLI ÖNEMLİ”

Paramedik Ebubekir Törehan Taş kedilere can olmanın verdiği mutluluğu şu şekilde anlattı: “ Vakaya gittiğimizde yangından etkilenen insanlar yoktu fakat dumandan etkilenen başka canlılar söz konusuydu. Onları o şekilde bırakamazdık, buna vicdanımız da el vermezdi. Amacımız cana dokunmak olduğu için hiç tereddüt etmeden ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kedilere müdahalede bulunduk. Ambulansın içine alarak oksijen verdik, masaj yaptık. Sağlık çalışanları için her canlı önemlidir. İnsan ya da hayvan olması fark etmez”