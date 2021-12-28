IŞİD şüphelisi Rus, sahte pasaportla yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyon neticesinde sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Özbek asıllı Rus vatandaşı B.V. yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Kiev'den gelen uçaktan inen yolculara yönelik yapılan kontrollerde sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Özbek asıllı Rus vatandaşı B.V. yakalandı.

24 yaşındaki B.V.'nin üzerinde ve yanında bulundurduğu eşyalarında yapılan aramalar sonucunda çok sayıda farklı ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve ehliyetin bulunduğu, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş ülkeler arası seyahat amacıyla kullanılan Covid-19 PCR test sonuçları, sahte pasaportlarında farklı ülkelere giriş-çıkış damgalarının bulunduğu tespit edildi.

BİRÇOK SAHTE BELGE YAKALANDI

Elde edilen dijital dokümanların özel ekip tarafından incelenmesi sonucunda, sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, IŞİD terör örgütüne müzahir olarak yayın yapan illegal yayın organlarına ait videolar tespit edildi.

B.V. isimli Rus vatandaşı olan şahsın IŞİD terör örgütünde faaliyet gösterdiği ve müzahir şahıslara sahte kimlik sağlıyor olabileceği değerlendirilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği öğrenildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da 5 ilçede IŞİD operasyonu: 8 gözaltı