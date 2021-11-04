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İzmir’de sahte içki operasyonu: 2 şüpheliye işlem

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ve boş şişeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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İzmir’de sahte içki operasyonu: 2 şüpheliye işlem

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste sahte içki bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramada, 235,5 litre sahte şarap, bin 410 mililitre sahte rakı ve 16 adet boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili D.B. ve H.A. adlı 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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