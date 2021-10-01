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Jandarmanın baskın yaptığı evde 1.6 ton sahte şarap ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda bidonlar içerisinde yaklaşık 1.6 ton sahte şarap ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Jandarmanın baskın yaptığı evde 1.6 ton sahte şarap ele geçirildi

Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Akhisar’ın kırsal Rahmiye Mahallesi’nde bir kişinin evde sahte içki imal ettiği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında bidonlar içerisinde yaklaşık 1.6 ton sahte şarap, 4 litre sahte rakı ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirdi.

Evde bulunan H.K. (55) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.K.’nın jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. DHA

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