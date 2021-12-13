Kamara Deresi’ndeki kirlilik Marmara Denizi’ne ulaştı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kamara Deresi sanayi atıkları sebebiyle siyaha döndü. Kamara Deresi taşıdığı kimyasallarla birlikte Marmara Denizi’ne dökülürken vatandaşlar yaptıkları şikayetlere rağmen herhangi bir adım atılmamasından ve yeni OSB projelerinden şikayetçi.

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Marmaraereğlisi'nin Kamara Dere Mahallesi'nden geçen ve mahalleye ismini veren Karaman Deresi siyaha büründü. Fabrika kaynaklı kirlilik olduğunu öne süren vatandaşlar, siyah suların Marmara Denizi'ne döküldüğü anları kayıt altına aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve çevre gönüllüleri deredeki kirliliğin son birkaç gün içinde meydana geldiğini, bu durumun belirli aralıklarla tekrarlandığını dile getirirken söz konusu kirliliğin bölge insanının sağlığına etki etmesinden tedirgin.

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi olan Özgür Aksun, fabrikaların atıklarını boşaltmalarından dolayı derenin iki gündür siyah aktığını belirtti.

Söz konusu kirliliğe ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gerekli ihbarları yaptıklarını belirten Aksun “Ama maalesef gerekli denetimler yapılmıyor. Ayrıca bölgemizde kurulması planlanan bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) var, bu OSB kurulduğu zaman, zaten denetimsizlik varken bu kadar yoğun sanayi tesisini kim denetleyecek merak ediyoruz. Bunların ivedilikle denetlenmesi ve sonuç alınması gerekli. Ayrıca bu denetleme yetkilerinin belediyelere de verilmesi gerekir” dedi.

OSB İNŞAATI İTİRAZLARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Marmaraereğlisi Islah OSB'nin yapım kararı Tekirdağ Valiliği başkanlığında kurulan 21 Mart 2019'da alındı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde birinci sınıf tarım arazileri üzerinde planlanmış olan OSB ilçeye beş kilometre mesafede olup 729 bin 400 metrekarelik alanı kapsıyor.

Özgür Aksun, mevcut sanayi tesislerinin yakıt depolarının denetimlerinin eksik olduğunu, tesislerin cezasız kaldığını, yeni OSB ile birlikte bu denetim sıkıntısının daha da artacağını ve bu durumun önce dereleri sonrasında ise Marmara Denizi'ni kirleteceğini ifade etti.