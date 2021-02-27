Kapıyı kırıp içeri girdiler, hayatının şokunu yaşadılar

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi 57057 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 70'li yaşlarda oldukları öğrenilen Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftine yakınları telefon ile ulaşamadı.

Çiftin oturdukları evin alt katında oturan çocuklarını arayan yakınları, ‘Anne ve babanıza ulaşamadık. Bir eve bakın' dedi. Bunun üzerine çiftin çocukları eve çıkıp kapıyı çaldı, ancak kimse açmadı.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Kapıyı kırıp eve giren aile fertleri, evdeki sobanın tüttüğünü ve anne ile babalarının yatakta öldüklerini fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çiftin öldüğünü belirledi.

Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftçinin yakınları gözyaşlarına boğulurken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde de geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. İHA