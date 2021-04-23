Karamollaoğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* I. Dünya Savaşı’nın işgalle sonuçlanan yıkıcı sonuçlarının zorluğu karşısında, bir avuç kahramanın “Ya istiklal Ya Ölüm!” diyerek başlattığı Milli Mücadelemizin nişanesi şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

*Zor şartlar altında açılan Meclisimiz, ruhunu duvarına astığı “Onlar işlerini istişare ile yaparlar.” düsturundan almıştır. İnanıyorum ki güçlü bir Meclis demek; güçlü bir Türkiye demektir. Bu sebeple de bir istişare ve karar mercii olarak görev yapan TBMM, ülkemizin ve nesillerimizin yarınlara daha güvenilir bir şekilde taşınmasında önemli bir görev ifa edecektir.

*Bu duygu ve düşüncelerle Meclisimizin açılışının sene-i devriyesinde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ismini sayamadığım nice kahramanımızı bize bıraktıkları miras sebebiyle bir kere daha minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.