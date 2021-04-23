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Karamollaoğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM’nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınlayarak güçlü Meclis, güçlü Türkiye vurgusu yaptı.

Güncellenme: 12:43, 23/04/2021
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Karamollaoğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* I. Dünya Savaşı’nın işgalle sonuçlanan yıkıcı sonuçlarının zorluğu karşısında, bir avuç kahramanın “Ya istiklal Ya Ölüm!” diyerek başlattığı Milli Mücadelemizin nişanesi şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

*Zor şartlar altında açılan Meclisimiz, ruhunu duvarına astığı “Onlar işlerini istişare ile yaparlar.” düsturundan almıştır. İnanıyorum ki güçlü bir Meclis demek; güçlü bir Türkiye demektir. Bu sebeple de bir istişare ve karar mercii olarak görev yapan TBMM, ülkemizin ve nesillerimizin yarınlara daha güvenilir bir şekilde taşınmasında önemli bir görev ifa edecektir.

*Bu duygu ve düşüncelerle Meclisimizin açılışının sene-i devriyesinde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ismini sayamadığım nice kahramanımızı bize bıraktıkları miras sebebiyle bir kere daha minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

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