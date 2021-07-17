Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Hıdır Hamidu (21) isimli şahıs, iddiaya göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.

Elektrikli bisikletine binerek kaçan şahıs Köprülü Kavşağa gelince, kendisini takip eden şahıslardan bisikletini bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Yol üzerinden karşıya koşarak geçmeye çalışan gence, A.G. (37) yönetimindeki 16 LEA 14 plakalı otomobil çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan genç ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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