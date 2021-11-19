Kayıp tersane işçisi soruşturmasında önemli gelişme

Gemlik'te 4 ay önce kaybolan ve tutuklu 3 şüphelinin, öldürerek dereye attıklarını söyledikleri Selçuk Dumanı arama çalışmaları sırasında erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için otopsi raporu bekleniyor.

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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tersane işçisi Selçuk Duman’dan haber alamayan ailesi, 7 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Duman’ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yönde genişletti.

Soruşturma kapsamında Dumanın arkadaşları Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgiç (38), gözaltına alındı. Serbest bırakılıp, tekrar gözaltına alınan şüpheliler, 22 Ekimde tutuklandı. Şüpheliler, sorguda, araç alışverişiyle ilgili Duman ile husumet yaşadıklarını ve birlikte Bursa’nın Gemlik ilçesine gittikleri sırada iple boğarak öldürüp, Karsak Deresine attıklarını itiraf etti.



100 METRE İLERİDE BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, derede Selçuk Dumanın cesedini aramaya başladı. Ekipler, bugünkü aramada Karsak Deresinde erkek cesedine ulaştı. Şüphelilerin Dumanı dereye attıklarını söyledikleri noktadan 100 metre ileride bulunan cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin yaklaşık 4 ay suda kaldığı ve bu nedenle tanınmaz halde olduğu belirtilirken, kimlik tespiti için otopsi raporu bekleniyor. DHA

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