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Kestiği ağacın altında kaldı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan Tevfik Can, itfaiye ekibince kurtarıldı. Yaralanan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ali Ekber ŞEN
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Kestiği ağacın altında kaldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir süre önce çıkan yangın sonucu zarar gören ağaçların kesimini yapan Tevfik Can ağır yaralandı. Üzerine düşen ağacın altında kalarak acılar içinde kıvranan Can, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şinşir mevkiinde ağaç kesimi yapan orman işçisi Tevfik Can, bir anda kestiği ağacın altında mahsur kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan itfaiye kurtarma ekipleri, ağacın altında sıkışan işçiyi bulunduğu yerden kurtararak, yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıdıktan sonra sağlık ekibine teslim etti.

Ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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