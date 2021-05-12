Kılıçdaroğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, sabır, ibadet ve rahmet ayı olarak kabul edilen ramazan ayınının, bir kez daha Covid-19 pandemisinin gölgesinde yaşandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Salgın hastalık ve etkisiz kalan tedbirler, maddi ve manevi güçlükler yarattı. Ancak salgın, bu mübarek ayda bize ve tüm insanlığa dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini tekrar hatırlattı. Milletimizin bu zor günleri sağlık ve huzur içinde atlatabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tüm dünyanın ‘sosyal devlet’ ilkesinin önemini anladığı bu zorlu günlerde, CHP’li belediyelerimiz ‘Sağ elin verdiğini sol elin görmediği’ bir anlayışla, hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, hiç kimsenin yoksulluğunu ifşa etmeden, milletimizle omuz omuza verdi” dedi.

‘UTANÇ VESİKASI OLARAK TARİHTEKİ YERİNİ ALACAK’

Kılıçdaroğlu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına da değinerek, “Mübarek ramazan ayının son günlerinde Filistin’de, kutsal topraklarda yaşanan çatışmalar ise bizleri derinden üzmüştür. İsrail’in Mescid-i Aksa’da çocukları da hedef alarak yaptığı katliam, bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacaktır. Tüm bölge halklarının olduğu gibi, Filistinli kardeşlerimizin de yüzünün gülmesi Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler’i harekete geçirecek adımları hızla atmasına bağlıdır. Filistin’i bölgemizde bağımsız bir devlet olarak görmek, en büyük arzumuzdur. Bu duygularla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi, Covid-19 mücadelesinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık emekçilerimize; bu zorlu dönemde görev yapan apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız ve PTT çalışanlarımız başta olmak üzere, işbaşı yapan tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)