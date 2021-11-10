Kızını parka götürürken öldürüldü, failler için istenen ceza belli oldu

Şişli'de eşi ve çocuğuyla birlikte parktan evlerine döndükleri sırada iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden Okan Karaten'in ölümüne ilişkin 5'i tutuklu 9 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Okan Karaten'in ölümüne sebebp olan silahı kullandığı belirtilen Yunus Aksak hakkında 5 ayrı suçtan toplamda 108 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Olay, İstanbul Şişli İnönü Mahallesi'nde 11 Haziran 2021'de 18:30 sıralarında meydana gelmişti. Okan Karaten (48) ile eşi, 2 yaşındaki kızlarını çocuk parkına götürmüş, akşam saatlerinde parktan eve döndükleri sırada iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalmıştı. Çatışma esnasında baba Karaten'in başına kurşun isabet etmiş, hastaneye sevk edildiği sırada ise hayatını kaybetmişti. Olay yerinden motosikletiyle geçen Mazlum Tikiz de yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 5'i tutuklu 9'u tutuksuz olmak üzere toplamda 14 şüpheli yer aldı.

ARSA KİRALAMA ANLAŞMAZLIĞI YAŞAYINCA ÇATIŞTILAR

Düzenlenen iddianamede, Nupella Otelin sahipleri İlamettin Aytekin ile ortağı Deniz Sarıhan'ın otelin yanında bulunan boş arsayı kiralamak için Ahmet Aydemir ile görüşmek için ofisine gittikleri, yapılan görüşmede taraflar arasında tartışma çıktığı, Aytekin ile Sarıhan'ın ofisten çıktıkları, işyeri sahibi Aydemir ile Gültekin Efe'nin arkalarından ellerinde silahlarla çıktıkları, herhangi bir eylemde bulunmadan tekrar ofise girdikleri anlatıldı.

Otel sahipleri Aytekin ile Sarıhan'ın olay yerine geri döndükleri ve araçlarıyla yolu kapattıkları, araçtan inen Osman Turan ile Deniz Sarıhan'ın sokakta karşılıklı beklediği, o esnada İslam Aytekin ile Yunus Aksak'ın motosikletle sürekli sokakta dolaştıkları kaydedildi.

KARŞILIKLI ÇATIŞMADA OTOMATİK SİLAH KULLANILDI

Osman Turan, Deniz Sarıhan ile Yunus Aksak'ın, Ahmet Aydemir'e ait işyerini kurşunladıkları, kurşunlanan işyerinde Ahmet Aydemir, Gültekin Efe Aydemir, Halis Yalazı, Mehmet Apaydın ve Ömer Faruk Sak'ın bulunduğu belirtildi.

Çatışmadan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin bir otoparkta saklandıkları, yakalandıklarında ise çatışmada kullandıkları silahları saklaması için Berkay Gencer'e verdiklerini söyledikleri, Gencer'in ise silahları çöp konteynırı altında sakladığını söylediği ifade edildi.

Çöp konteynırının altında poşet içinde bulunan poşetten 2 adet tabanca, 1 adet UZİ olarak bilinen otomatik silah ve kurşun olduğu kaydedildi. Ahmet Aydemir ile Gültekin Efe Aydemir'in kullandıkları tabanca ve av tüfeğinin ise kurşunlanan işyerinde bulunduğu ifade edildi.

ARALARINDA ÖNCEDEN HUSUMET VARDI

Silahlı çatışma olayından birkaç saat önce, otel sahipleri Sarıhan ile Aytekin'in, Ahmet Aydemir'in iş yerine geldikleri, daha önce de dükkan kiralama meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu kaydedildi.

BİR KİŞİ İÇİN 5 AYRI SUÇTAN 108 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Okan Karaten’in ölümüne sebep olan silahı kullandığı değerlendirilen tutuklu Yunus Aksak’ın, ‘olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla, 2 kişiye karşı ‘silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla, 4 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıldan 60 yıla, 2 kişiye karşı ‘mala zarar verme' suçundan 8 aydan 6 yıla ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplam 64 yıl 8 aydan 108 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3 SUÇTAN 47 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Berkay Gencer’in 4 kişiye karşı, ‘kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan 18 yıldan 30 yıla, 2 kişiye karşı ‘silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplam 26 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi.

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