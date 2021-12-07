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Köpeğini gezdiren kadına cinsel organını gösterdi, bayılana kadar dövdüler

İstanbul Sultangazi'de iddialara göre bir kadına cinsel organını göstererek taciz eden K.A. mahalleli tarafından bayılana kadar dövüldü. Şüpheli kendine geldikten sonra gözaltına alındı.

Yayınlanma: 10:31 - 07 Aralık 2021 Güncellenme:
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Sultangazi’ye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde köpeğini gezdiren kadın, Pakistan uyruklu K.A. (31) tarafından taciz edildi. Şüphelinin cinsel organını göstermesiyle kadın bağırarak çevreden yardım istedi.

Sokaktan geçen 2 kişi, kadının yardımına koşarak, şüpheliyi dövmeye başladı. Çevreden gelenlerin de katılmasıyla şüpheli kalabalık tarafından bayılana kadar darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi. Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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