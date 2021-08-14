Köprü altında elektrik akımına kapılan genç öldü
Bursa'da köprü altındaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılan Muhammet Fatih Bölükbaşı (17), hayatını kaybetti. Acı haberle köprüye gelen Bölükbaşının yakınları, sinir krizi geçirdi.
Olay, dün Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. İstanbul’da hafızlık eğitimi alan ve tatilde Bursa’daki ailesini ziyarete gelen Muhammet Fatih Bölükbaşı, köprünün altındaki elektrik kablolarına dokundu.
Bu sırada akıma kapılan Bölükbaşı, yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bölükbaşının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin acı haberi verdiği yakınları, olay yerine gelince sinir krizi geçirdi.
Bölükbaşı’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.