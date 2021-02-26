Köylülerden termik santrale sert tepki

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.'nin yeni kömür rezervleri için Yatağan Ovası ve Turgut Köyü'nün tarım arazilerinin altında oluşturmayı planladığı yer altı kömür ocağı çalışmaları çerçevesinde onlarca köylünün tarım arazisinde izin alınmadan yapılan sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına köylüler sert tepki gösterdi. Tarım arazilerinde izinsiz kazı ve araştırma yapıldığı öğrenen köylüler, muhtarlar ve Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru ile birlikte çalışma yapılan tarım arazilere giderek çalışma gerçekleştiren ekiplerle görüştü. Çalışmaların acilen durdurulması istendi. Çalışmaların durmaması üzerine köylüler ve oda başkanı avukatlardan yardım istedi.

Muğla Barosu Yatağan Temsilcisi Bilal Yavuz Özsan ile birlikte gelen avukatlar, çalışma gerçekleştiren ekiplere, izin belgelerini sordu. İzin belgelerinin olmadığı belirlenen ekipler, arazi sahipleri tarafından çağrılan polis ve jandarma ekiplerinin eşliğinde arazileri terk etti.

SONDAJ ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Bir grup avukat ile olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve köylülere her türlü hukuksal destek vereceklerini belirten Avukat Bilal Yavuz Özsan, “Yatağan Ovasında 25 Şubat 2021 tarihinde izinsiz olarak vatandaşların mülkiyet hakkına tecavüz edilerek ‘jeofizik araştırma' adı altında sondaj yapıldığı konusunda Ziraat Odası ve ovada arazisi bulunan oda üyelerinin hukuksal destek talepleri üzerine geldik. Bölgeye ulaştığımızda taşınmaz sahiplerinin bilgisi ve yazılı izinleri olmaksızın taşınmaz üzerine sondaj ve ölçüm için, jeo radar ve sismik ölçüm cihazı yerleştirildiğini, jeofizik araştırma yapmak üzere gerekli teçhizatın kurulu olduğunu gördük. Arazide bu faaliyeti yapan kişilerin yasal izinlerinin olup olmadığını sorduğumuzda, arazi sahiplerinin yazılı izinlerinin olmadığını öğrenmemiz üzerine, taşınmaz sahibinin isteği üzerine yaptıklarının yanlış olduğunu söylemek suretiyle araziyi terk etmişlerdir” diye konuştu.

YATAĞAN OVASININ VERİMLİ TOPRAKLARINI SUSUZ BIRAKMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Özsan, yürütülmekte olan jeofizik araştırma ile ilgili arazi sahiplerine yanıltıcı/eksik/yanlış bilgi verildiği, arazi sahiplerinin zilliyetliğine haksız ve hukuka aykırı müdahalelerde bulunulduğu tarafımızdan tespit edilmiş ve taşınmaz sahiplerinin hukuka aykırı müdahalelerle ilgili ve izinsiz jeofizik araştırma yapan kişi ya da kurumlar hakkında gerekli yasal başvuruları yapmaları konusunda hukuki desteğin sağlandığını belirterek “Yatağan halkının tamamını ilgilendiren, Yatağan ovasında bulunan su havzasının yok olmasına sebep olacak bu çalışmaların karşısında olduğumuzu, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve bu uğurda gösterilecek hukuk mücadelesinde sonuna kadar destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

KÖYLÜNÜN TARIM ARAZİLERİNE KİMSEYİ SOKMAYACAĞIZ

Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru ise “Bir süredir Yatağan Ovası'nda maden arama çalışmalarına yönelik adımlar atılmakta olduğunu görmekteyiz. Yatağan Ovası, şehrimiz için büyük öneme sahip, verimli topraklarıyla eşsiz bir tarım arazisidir. Yatağan halkı yüzyıllar boyunca bu verimli topraklara emeğini harcamış, bu topraklarda üretimini yapmış ve geçimini sağlamıştır. Aynı zamanda bu bölge hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan, tüm dünyada giderek azalan ve günümüzde önemli bir sorun haline gelmekte olan su için de çok önemli bir kaynaktır. Çiftçilerimizin üretimini engelleyecek, bu etmenlere yönelik en ufak bir tehdide bile göz yummamız söz konusu değildir. Yaptıkları aramanın hukuki ya da yasal olmadığı halde odamıza hiçbir bilgi veya beyan verilmemiştir. Acilen olağanüstü odamız olarak meclis toplantısı yapılmıştır. Arazi sahibi olarak gerekli araştırma ve izin yazıları olmadan ekili tarım arazilerinize asla kimseyi sokmayacağız” dedi.

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