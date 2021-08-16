‘Kredi çıkarma’ vaadiyle dolandırıyorlardı, yakalandılar

Sosyal medyadan ilan vererek kredi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden ‘Berat Arslan’ sahte ismiyle paralı ilan vererek kredi çıkartma vaadiyle, şahısların internet bankacılığı bilgilerini aldığı ve daha sonra bu şahısların adına kredi başvurusu yaptığı, kredi çıkması halinde ise çekilen parayı farklı hesaplar üzerinden kendi hesabına aldığı ve bu şekilde kişileri bankaya borçlandırarak mağdur ettiği tespit edildi.

90 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma kapsamında yapılan fiziki ve teknik takipte, şüphelilerin 8 eylemde toplamda 90 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul merkezli 6 ilde 18 şüpheliyi yakalamak üzere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Öte yandan operasyonlarda bir adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.