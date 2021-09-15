Tacizci için tetikçi tuttular, yanlış kişiyi vurdular

İstanbul’da 3 ay önce öldürülen Doğukan Çelik cinayetinin arkasından ilginç bir olay çıktı. İddiaya göre, Çelik’in komşularının 11 yaşındaki kızı tacize uğradı ancak şüpheli serbest kaldı. Kızları tacize uğradığı iddia edilen aile cezayı kendisi kesmek için karar aldı. İddiaya göre kiralık katil tutan ailenin anlaştığı tetikçiler, tacizci yerine yanlışlıkla Doğukan Çelik’i öldürdü.

Habip ATAM

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Sultangazi, Zübeydehanım Mahallesi'nde 13 Haziran 2021'de yaşanan olayda, Doğukan Çelik evinin önünde 2 motosikletle gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çelik olayda hayatını kaybederken polis araştırma başlattı. Çalışmada Doğukan Çelik'in sorunu olan kimseye ulaşılamadı.

TACİZDEN GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı çözmek için derinlemesine araştırma başlattı. Olay sırasında Çelik'in yanında oturan İ.B.'nin olaydan bir süre önce tacizden gözaltına alındığı öğrenildi. Çelik'in de serbest kalan İ.B.'yi ziyaret ettiği anlaşıldı.

YANLIŞ HEDEF ŞÜPHESİ

Polis ekipleri İ.B.'nin taciz ettiği iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun ailesini takibe aldı. Ailenin İ.B.'yi öldürmek için plan yapmış olabileceği üzerinde duruldu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet masası ekipleri, aileyi takibe alınca olay aydınlatıldı. Çalışmalarda cinayeti gerçekleştiren motosikletli şüphelilerden Taha B. G. (20), Ahmet D. A. (21) ve Abdurrahman Ç. (29)'yi gözaltına aldı. Çocukları tacize uğradığı iddia edilen anne D.D. (32) baba M.D. (34) ve 11 yaşındaki kız çocuğunun dayısı Y.A. (33) gözaltına alındı.

BEŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, dayı D.D.'nin ise serbest kaldığı belirtildi.

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