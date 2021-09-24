‘Laf atma’ cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

Ankara'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak girdi. Bağcı'nın ölümüne neden olan darbenin tespiti için kamera görüntüleri dosya ile birlikte bilirkişiye gönderildi.

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Hasan Bağcı, geçen yıl 20 Ağustos’ta, Batıkent Ali Dinçer Parkı’nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.’nün durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım’a söylemesi üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, daha sonra 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti.

Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

10 KİŞİYE DAVA

Hasan Bağcı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada, 3 ayrı yerde yaşanan kavgaya karıştıkları tespit edilen onlarca kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 10u serbest bırakılırken, Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan mahkemece tutuklandı. 10 kişi hakkında, kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI VE AKCİĞER DOKU EZİLMESİ

Davanın ilk duruşmasında, tamamı tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Ayrıca Adli Tıp Kurumunda gelen rapor da dosyaya girdi. Rapora göre, Bağcı, aldığı darbeler sonucu beyin kanaması, akciğer doku ezilmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi. Bağcının ilk kavga ettiği gruptan olan sanık Bünyamin Yıkılmaz, köprü altında Bağcıya vuran kişilerin Umut Aramaz, Olgu Saçıldı, Ümit Özcan, Burak Kurt olduğunu söyledi. Yıkılmaz, 3üncü olayda ise Bağcıyı kimin darbettiğini görmediğini söyledi. Olaya sonradan dahil olan 3üncü grupta yer alan; ancak ilk gruptaki kişileri de tanıyan sanık Emre Hoş ise “Cüneyt Yıldırım, Hasan Bağcı isimli şahsı yumruk vura vura getiriyordu. Daha sonra yerde yatarken vurmaya başladı” dedi.

‘YÜZLEŞTİRME’ İDDİALARINI YALANLADI

Tutuklu sanıklardan, 2014’te polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen suç örgütü lideri Bülent Aramazın oğlu Umut Aramaz da “Parkta kavga ettiklerini gördüm sonra güvenlik ve polis geldi. Araya girip Büyütmeye gerek yok diyerek yolun karşına geçtik. Bu sırada orada da bir arbede oldu. Ben kimseye, Kızı getirin teşhis etsin diye bir şey demedim. İddia edildiği gibi teşhis ettikten sonra da Hasana vurmadım ve vurun diye de bağırmadım” dedi. Sanık Olgu Saçıldı da arkadaşı Hasan Bağcıyı Cüneyt Yıldırım ve Bünyamin Yıkılmazın darbettiğini ileri sürdü.

8 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, yüzlerce sayfa tutan sanık savunması ve tanık ifadesi aldı. Bazı tanık ve sanıklar, savcılık ve emniyette verdikleri ifadelerdeki çelişkiler nedeniyle yeniden sorgulandı. Sanıklar, birbirlerini suçlarken, mahkeme alınan ifadeler sonucu sanıklar Cüneyt Yıldırım ile Bünyamin Yıkılmazın tutukluluk hallerinin devamına, diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

GÖRÜNTÜLER BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Davanın 2nci duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin Yıkılmazın avukatları, Hasan Bağcının baygınlık geçirerek kendinden geçtiği 3üncü olay yerine ait iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu. Avukatlar, görüntüye göre müvekkilleri Yıkılmazın, Bağcıya vurmadığını hatta yanına bile yaklaşmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti de son olay yerine ait görüntülerde Hasan Bağcıya kimlerin vurduğunun tespit edilmesi için görüntüleri dosyanın tamamı ile birlikte analiz edilmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Ayrıca tanık Mustafa Çokkaşın tekrar dinlenmesine karar verildi.

Dosyaya giren görüntüde, kalabalık grubun arasında kalan Hasan Bağcı’nın aldığı darbelerin etkisiyle bayılıp, yere düşmesi, yerden kaldırılarak yürümesi sonra tekrar yere düşmesi yer aldı. Görüntülere 3-4 kişinin park halindeki araca binerek kaçması da yansıdı. DHA