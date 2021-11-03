Mahkeme siyanürlü altın madeninin çalışmalarını durdurdu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde halkın tepkilerine rağmen 2014 yılından itibaren çalışan ve siyanürle altın ayrıştırması yapan şirkete açılan ruhsat iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Dava avukatlarından Nur Hilal Gündüz, şirketin alanda her türlü çalışmayı bitirmesi gerektiğini belirterek, süreci takip edeceklerini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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İlçenin Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde tamamlanmasına rağmen alan genişletme çalışması yapmak için yeniden ÇED raporu almaya başvurusu yapıldı.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği de şirketin ruhsatının iptali için Samsun Bölge İdare Mahkemesine dava açtı. Çevreciler, içme suyunun kullanılmaz hale geldiğini, yer altı sularının azaldığını, şirketin maden çıkarmasını, işlemesini, yeni saha oluşturmasını sağlayacak geçerli belgeleri olmadığını, doğanın yok edildiğini ve talefisi güç zararlar verileceğini belirterek ruhsatın iptalini istedi.

MADENDE İNCELEME YAPILMAMIŞ

Bölge İdare Mahkemesi, şikayetlerin incelenmesi ve tutanak tutulması için Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen heyetin, bölgede ve madende herhangi bir inceleme yapmadığını açıkladı. Yapılan uygulamanın hukuka aykırı olduğunu belirten mahkeme, madenin telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği kanaatine vararak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI DURDURMASI GEREKİYOR”

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği avukatları Nur Hilal Gündüz, Tuğçe Yıldız ve Ecem Çelebi mahkemenin bu kararını sevindirici bulduklarını söyledi. Avukat Nur Hilal Gündüz, Ordu İdare Mahkemesine açtıkları ruhsat iptali davasının devam ettiğini belirterek, “Ordu İdare Mahkemesi’nde devam eden şirketin ruhsatının iptali davasıyla ilgili Samsun Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Yani maden şirketinin ruhsat iptali davasında tüm işlemlerinin, şu andaki tüm çalışmalarının Ordu İdare Mahkemesinde ki dava sonuçlanana kadar, kadar kesin olarak durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararını ilgili yerlere vereceğiz ve süreci takip edeceğiz. Şirket bu saatten sonra bölgede hiç bir şey yapamaz. Bunun takipçisi olacağız. Eğer maden şirketi çalışmalarına devam ederse tüm hukuku haklarımızı kullanarak gerekli mercilere bildireceğiz. Bugünden itibaren maden şirketi sadece bulunduğu alanda durabilir; hiçbir şekilde hiçbir işlem yapamaz. Hiçbir sondaj ve altın ayrıştırması yapamaz, işleyemez. Rehabilite bile yapamaz. Çünkü ruhsat demek onun bütün işlemlerine esas olan belge demektir” dedi. Avukat Ecem Çelebi’de “Biz dilekçemizde bu maden şirketinin çalışmaya devam etmesinin telafisi imkansız zararlara neden olabileceğini söylemiştik.

Nitekim Samsun Bölge İdare Mahkemesi de aynı şekilde telafisi imkansız zararlara neden olabileceği belirtti ve yürütmenin durdurulmasını kabul etti. Bu saatten sonra maden şirketinin dava sonuçlanıncaya kadar alanda faaliyet göstermesi mümkün değildir” şeklinde konuştu. Gündüz, Ordu İdare Mahkemesi'nin de Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği karar çerçevesinde davanın kabulüne karar vermesi ve siyanürlü madenin faaliyetlerinin sonlanması için karar vermesi beklediklerini dile getirdi.

ADIGÜZEL: HALK KAZANDI

Altın madenine karşı mücadele eden ve vatandaşlara destek olan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, “Fatsa’da toprağımızı zehirleyen, çocuklarımızı zehirleyen altın madeni için başvuruda bulunduğumuz Bölge İdare Mahkemesi bizi haklı buldu. Altın madeninin çalışmasını durdurma kararı aldı. İlk günden beri mücadele ediyoruz. Her yerden haykırdık, bu altın madeni hukuksuzdur, bu altın madeni kaçak bir işletmedir. Çünkü ruhsat süresi bitmiştir. Kafamıza taş yedik, halkın hakkını, ülkemizi, sağlığımızı koruyoruz diye teröristlikle suçlandık.

Bize terörist diyenler ve halk düşmanları kaybetti. MAPEG, kendi görevini taca atıyor yan çiziyor diye mecliste haykırdık. Haklı çıktık mahkemeyle bu durum da tespit edildi. Şimdi, geriye son vuruş kaldı. Baştan beri söylediğimiz gibi defolup gideceksiniz yerli taşeronlarınızı ve bürokrasideki ve siyasetteki uzantılarınızı da sırtınıza sarıp hepinizi beraber göndereceğiz” diye konuştu.