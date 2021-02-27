Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Malatya’da 2 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Malatya'nın Darende Kaymakamlığı, ilçedeki iki kişide mutant virüsün tespit edildiğini, iki kişide ise mutasyonlu virüs şüphesinin bulunduğu açıkladı.

Güncellenme: 14:37, 27/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Malatya’da 2 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Darende Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede mutasyona uğramış virüs vakalarının görülmeye başlanıldığı, bugün yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiğini, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiğini duyurdu.

Açıklamada ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığı da belirterek, “Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor, çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber” denildi.

İlginizi ÇekebilirProf. Dr. Ceyhan'dan kısıtlama uyarısı: Çok riskliProf. Dr. Ceyhan'dan kısıtlama uyarısı: Çok riskli
Ankara Corona Malatya Türkiye