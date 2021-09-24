Meriç’ten 62 kilogram esrarla Yunanistan’a geçerken yakalandılar

Türkiye’den Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan’ın Dedeağaç (Evros) iline lastik bot ile uyuşturucu kaçakçılığı yapan 3 kişi, 62 kilogram esrarla yakalandı. Tekneden atlayarak Türkiye kıyılarına doğru yüzerek kaçan 2 kişinin aranmasının devam ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Türkiye ile Yunanistan'ı ayıran Meriç nehrinden bu sabaha karşı tekne ile Dedeağaç (Evros) ilindeki ormanlık alan tekne ile uyuşturucu taşıyan üç kişi Yunanistan sınır muhafızları ve narkotik polisi tarafından yakalandı.

MERİÇ NEHRİNDE İKİ KİŞİ YÜZEREK KAÇTI

Tekneye yapılan baskın sırasında Meriç Nehri’ne atlayan iki kişinin de yüzerek Türkiye tarafına kaçtığı ve yakalanamadığı belirtildi.

62 KİLOGRAM ESRAR İLE YAKALANDILAR

Teknede yapılan aramada 62 kilogram esrar ele geçirildi. Üç kişi yakalanarak gözaltına alınarak, lastik bota ve üç cep telefonuna el konuldu. Üç kişinin Yunanistan topraklarına uyuşturucu sokmak ve yasa dışı yollardan ülkeye girmek suçlamaları ile Orestiada Asliye Mahkemesi'ne sevk edilecekleri belirtildi.