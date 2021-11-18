Mersin’de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı
Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kimliği açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada ise dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. DHA