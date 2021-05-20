Mersin’deki orman katliamı yargıya taşındı

Mersin'in oksijen deposu olarak bilinen Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesindeki 190 dönüm alandaki 10 ile 30 yaş arasındaki çam ağaçlarının gençleştirme yapılacağı gerekçesiyle kesilmesi yargıya taşındı. Bölge halkının ve çevrecilerin 2 haftadır yaptığı eylemlerin ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurunun neticesiz kalması üzerine Mersin Barosu, Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) ve Mimarlar Odası Mersin Şubesi ile birlikte Mersin İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Mersin İdare Mahkemesi önünde yapılan basın açıklamasına Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ünal Şahin ve çevreciler katıldı. Çevreciler “Doların yeşiline değil, doğanın yeşiline sevdalıyız biz” şeklinde döviz açtı.

“AĞAÇ KATLİAMI DEVAM EDİYOR”

Baro Başkanı Yeşilboğaz, tüm eylemlere ve karşı çıkmalarına rağmen 190 dönüm alandaki orman katliamının devam ettiğini söyledi. Yeşilboğaz, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü'nce gençleştirme gerekçesine karşı başlatılan eylem ve yapılan başvuruların neticesiz kalarak katliamın hızla devam ettiğini anlattı.. Yaşlı ağaçlar kesilip yerine endüstriyel ağaçlar dikilecek bahanesi ile oksijen üreten bir ormanın yok edildiğini anlatan Yeşilboğaz, orman katliamının Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydetti.

“HUKUKA AYKIRIDIR”

Bölgedeki orman katliamının hukuka aykırı olduğu gibi, Emirler Mahallesi, Yenişehir İlçesi ve Mersin'de yaşayanlar ile ekosistem açısından telafisi imkansız zararlar doğuracak bir kesim işlemi olduğunu anlatan Yeşilboğaz, “Bu devran böyle gitmez. Gün, bilim dışı, hukuk dışı ve akıl dışı orman katliamına, yaşam alanlarımızın talan edilmesine dur demek için yargı yoluna gitme günüdür. Bu haksız ve hukuksuz işleme dayanılarak ağaç kesim işlemi devam ettiğinden dolayı, ilerde telafisi imkansız sonuçlara yol açmaması yönünden öncelikle yürütmenin durdurulması, incelemenin duruşmalı yapılması istemi ve işlemin iptaline karar verilmesi talebiyle dava açıyoruz” dedi.

“ORMANLAR EKOSİSTEM DENGESİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

Kesime konu ormanın çoğunlukla 20-30 yaşlarında ağaçlardan oluşan genç bir orman olduğuna dikkat çeken Yeşilboğaz, “Bu ağaçlar endüstriyel nitelik taşımamakta, gençleştirme kapsamına alınabilecek bir orman değildir. Dava konusu ormanlık alan, Mersin'e en yakın Yenişehir İlçesinin tek ormanıdır. Bu özelliği ile gerek bölgedeki eko sistem dengesi gerekse oksijen ihtiyacı açısından vazgeçilmezdir. Gençleştirme adı altında mevcut ağaçlar kesilip, yerine ağaç dikildiğinde, diğer ekosistem ögeleri alanda oluşana kadar orası orman olamayacak, alan en az 20-25 yıl ormansız kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“AĞAÇ KESİMİ BİR AN ÖNCE DURDURULMALI”

Dava konusu ormanın kesilmesi ile azami sınırın 3-4 kat üzerinde olan hava kirliliğinin artarak bütün canlıların yaşamını tehlikeye sokacağını vurgulayan Yeşilboğaz şunları söyledi:

“Emirler Mahallesi içinde yerleşik yörüklerin yaşadığı, hayvanların yaşam alanı olan mera özelliği de taşıması nedeniyle endüstiryel lokasyon özelliğine sahip olmayan bir alandır. Dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz bu sebeplerle, Emirler Mahallesi'nde ağaç kesiminin bir an önce durdurulması, kentin nefesi ve geleceği için aciliyet meselesidir.”

Yapılan basın açıklamasından sonra hazırlanan dava dilekçesi Bölge İdare Mahkemesi'ne sunuldu.