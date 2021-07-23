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Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı

Kahramanmaraş'tan, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek için Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu minibüs, menfeze yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güncellenme: 19:55, 23/07/2021
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Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kahta’ya 32 kilometre uzaklıktaki Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi.

Nemrut Dağı’na güneşin batışını izlemek için Kahramanmaraş’tan gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Selim Akbulat (43) yönetimindeki 46 ABH 820 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki menfeze devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayten Akbulat ve Adulhakim Akbulan’ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sürücü Mehmet Selim Akbulat ile Cemal Akbulat (35), Halime Akbulat (23) ve Burak Akbulat (2), Kahta Devlet Hastanesi’ne, durumu ağır olan Selma Akbulat ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 2 kişinin cenazeleri de otopsi yapılmak üzere morga konuldu. DHA

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