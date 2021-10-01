MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile 'Pençe-Şimşek' bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin ise ateş destek vasıtaları ve Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildi” denildi.