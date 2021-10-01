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MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile 'Pençe-Şimşek' bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin ise ateş destek vasıtaları ve Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 17:08 - 01 Ekim 2021 Güncellenme:
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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildi” denildi.

MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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