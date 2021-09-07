Otobüste “fazla yolcu aldın ilerle” kavgası

İstanbul Esenyurt'ta otobüse fazla yolcu aldığı iddia edilen şoför ve yolcu arasında çıkan kavga, şoförün yaralanmasıyla sona erdi.

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Büyükçekmece – Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi seferini yapan 142B hatlı otobüs, Esenyurt Örnek Mahallesi Kiptaş Konutları Durağı’ndan yolcu almak için durdu.

İddiaya göre otobüsün yoğun olmasından rahatsız olan bir yolcu, şoförü daha fazla yolcu almaması için uyardı. Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Bu esnada otobüste bulunan yolcuların bir kısmı inerek oradan uzaklaştı. Kavgada otobüs şoförünün yüzü kanlar içinde kalırken, yolcular kavga eden şahısları ayırdı.

Kavgadan sonraki anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, kavgayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

